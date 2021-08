Policia Civil investiga crimes de roubo de gado na fronteira com a Bolívia

Com o objetivo de combater a prática de vandalismo, vias de fato e aglomerações em vias públicas e praças, o 8º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento do município de Sena Madureira, realizou juntamente com o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTRANS) e a Companhia de Choque, na noite deste sábado, 21, a Operação Desinterdição.



Mais de 100 veículos, entre carros e motos, foram abordados, assim como diversas pessoas que apresentavam atitude suspeita ou estavam em locais comumente usados para a prática criminosa. A operação acontece pelo segundo final de semana seguido, no município que fica a cerca de 140 km de distância de Rio Branco.

Foram notificados 8 condutores por dirigir sem habilitação, colocando em risco a segurança no trânsito, e outros 29 por dirigir sob efeito de álcool, sendo que um foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Além disso, as guarnições realizaram incursões e patrulhamento por todos os bairros do município, aumento a sensação de segurança na comunidade.

Assessoria de Comunicação

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram