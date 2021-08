Dupla portando arma de fogo é presa quando tentava atravessar balsa com moto roubada em Rodrigues Alves

A Polícia Civil prendeu duas pessoas em flagrante delito pelo crime de roubo, enquanto faziam a travessia da balsa de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul.

De acordo com as investigações, coordenada pelo delegado José Obetânio, os homens teriam recebido uma ordem de um líder de facção criminosa para roubar uma moto na comunidade Profeta, situada na zona rural do município de Rodrigues Alves.

Ao saber do itinerário dos criminosos, os policiais fizeram campana, logrando êxito na prisão em flagrante dos indivíduos no exato momento em que eles faziam a travessia pela balsa que liga Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul pelo Rio Juruá.



Com a dupla estava a moto Broz – produto do crime – e uma arma de fogo. Um dos envolvido é um adolescente, que será encaminhado ao Ministério Público no município de Mâncio Lima. Já o investigado adulto, das iniciais J.D.V.S., vulgo “sorin” será encaminhado ao presídio, em Cruzeiro do Sul.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram