Reivindicações do vereador Amilton Costa rendem frutos e beneficia o setor produtivo de Capixaba

O vice-governador Major Rocha (PSL) comentou a decisão do ex-reitor da Universidade Federal do Acre e integrante do PSDB no Acre, Minoru Kinpara, de apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli (PP). Rocha disse que acha “interessante” a decisão do líder tucano, isso porque em 2020, Gladson optou por não apoiar Minoru na disputa à Prefeitura de Rio Branco.

“Eu, só acho interessante que na eleição passada quando o Minoru foi candidato a prefeito, acho que quem mais trabalhou contra a candidatura do Minoru foi o Gladson. Eu lembro que chegou a exonerar muita gente do PSDB por apoiar o Minoru. É interessante a postura hoje”, disse o vice-governador acreano.

Rocha disse também que em 2020, quando muitos tucanos foram demitidos do governo por declarar apoio a Minoru, o partido deixou de tomar uma postura mais dura com relação as canetadas de Cameli.

“Outra coisa, até o próprio partido em muitas situações se omitiu. Eu até entendo, com medo de perder cargos, havia esse temor da retaliação que, em alguns casos, se confirmou. Mas, assim, faz parte do mundo da política”, ponderou.

Mesmo aceitando o posicionamento político adotado por Kinpara, Rocha lembrou que nas eleições municipais, o ex-reitor só foi candidato graças à firmeza da deputada federal Mara Rocha e do apoio dele.

“Na eleição passada, se não fosse a firmeza da deputada Mara Rocha e o apoio nosso, trazendo o PSL para essa aliança, acho que não seria possível a candidatura do Minoru. De resto dizer que respeito, é da democracia. O PSDB está na base. Vida que segue. Vamos ver lá na frente como isso fica”.

Notícias da Hora

