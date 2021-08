Alan Rick visita Cooperativa de Catadores em Cruzeiro do Sul e reforça apoio ao município

“Reafirmo meu compromisso e apoio as ações da Prefeitura e o povo querido de Cruzeiro do Sul”. A frase é do deputado federal Alan Rick ao destacar a reunião com o prefeito da cidade, Zequinha Lima, em recente agenda no Vale do Juruá.

Também participaram da visita o ex-secretário de Agricultura de Cruzeiro do Sul e técnico da SEPA, Genilson Maia, e o diretor da Cooperativa de Reciclagem do Município, Eutimar Sombra, além do diretor de obras do DEPASA, Jairo Cassiano e a Pra. Milca Oliveira, representando a Fundação Betel.

Na oportunidade, Alan destacou os recursos alocados a Cruzeiro do Sul ao longo dos sete anos de mandato. “Até agora foram mais de R$ 18 milhões entre emendas individuais, de bancada e recursos extras que foram investidos nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, assistência social, produção, aquisição de equipamentos e outras ações”, disse.

Para 2021, teremos a liberação dos recursos de minha emenda individual para o município no valor de R$ 1,6 milhão para a aquisição, de equipamentos para a área de Produção Rural. “Serão adquiridos uma escavadeira hidráulica, debulhador de milho, minitrator Tobata, triturador de grãos, entre outros implementos agrícolas. Além disso, destinei R$ 300 mil para a construção de calçadas e mais R$ 650 mil que já foram pagos para a Saúde Municipal”, disse.

Alan destacou também a emenda de R$ 400 mil para a Casa Ester Cameli, da Fundação Betel. “Os recursos serão utilizados para a construção de uma piscina e a área de lazer para as crianças acolhidas.

Para ajudar a reduzir o déficit habitacional já destinei R$ 1 milhão para a construção de casas populares”. E acrescentou: “em parceria com o governo do Estado, por meio do Deracre, estou destinando R$ 2 milhões da minha emenda de bancada para a recuperação de ramais”.

Visita a COOPSUL

O deputado, juntamente com o prefeito Zequinha Lima, visitou a Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Cruzeiro do Sul (Coopsul), onde fui recebido pelo diretor, Eutimar Sombra e pelos trabalhadores. Atualmente a Coopsul possui 23 cooperados.

Na oportunidade, Alan Rick fez a entrega simbólica de um caminhão para a coleta seletiva de resíduos sólidos para a Coopsul. “Agradeço a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA) que fez, a nosso pedido, a cessão do caminhão que servirá não só aos cooperados, mas também a população de Cruzeiro do Sul.

Apoio aos Conselhos Tutelares

Ainda em agenda no município, o deputado visitou os dois Conselhos Tutelares de Cruzeiro do Sul, que funcionam na mesma sede, e receberão R$ 120.000,00 da emenda individual de 2021 de Alan Rick. O recurso será utilizado para a aquisição de um veículo, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador, bebedouro, cadeira automotiva para transporte de crianças, uma TV LED e um ar-condicionado portátil.

“Vale destacar que de janeiro até agosto deste ano já foram feitos 400 atendimentos pelos dois Conselhos. Sabemos que esses equipamentos e o veículo vão contribuir fortemente com a eficácia do trabalho desenvolvido pelos Conselhos.

Além de Cruzeiro do Sul, os municípios de Rio Branco e Sena Madureira também foram contemplados com os mesmos equipamentos cada. Nosso objetivo é ajudar o trabalho dos conselheiros tornando-o mais eficiente e próximo da sociedade”, finalizou.

