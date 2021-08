Agosto Lilás: Polícia Civil amplia campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher*

No último domingo, 15, o 5° BEPCIF foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento na BR 316 Estrada do Pacifico km 60.

.

Com 5 vítimas acidentadas, o socorro deslocou-se rapidamente até o local com três ambulâncias, sendo uma do Corpo de Bombeiros (ARF) com materiais de desencarceramento, e as outras duas do SAMU, com um médico.

.

Quatro das cinco vítimas foram lançadas para fora do veículo, a outra, uma jovem de 16 anos, conseguiu sair do carro antes que o mesmo afundasse em um lago.

.

Infelizmente uma das vítimas, um jovem de 18 anos, foi a óbito antes da chegada dos socorristas. As outras quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Brasiléia sem ferimentos graves.

