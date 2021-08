“A gente não perde o que a gente não tem”, diz Petecão sobre apoio de Jéssica

Apoiador incondicional do presidente Jair Bolsonaro, o governador Gladson Cameli (Progressistas) deu provas de sua fidelidade ao Chefe do Executivo ao não assinar uma nota pública em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento foi divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Fórum de Governadores. No total, 13 governadores e o do Distrito Federal assinaram nota em solidariedade ao STF

Apesar de não terem citado nomes, o poder judiciário tem sido alvo de ataques do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). A nota diz que o tribunal vem sofrendo “constantes ameaças e agressões”. Afirma ainda que o Estado democrático de direito só existe com um poder Judiciário livre e independente.

Nos últimos dias, após se tornar alvo de inquéritos por levantar suspeitas sem provas contra as urnas eletrônicas e por suspeita de vazar informações sigilosas da Polícia Federal, Bolsonaro intensificou a carga contra o Judiciário.

Bolsonaro chegou a dizer que pediria ao Senado o impeachment dos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

“O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. No âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário”, diz a nota, que também pede serenidade e paz ao país.

Assinam o documento os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); da Bahia, Rui Costa (PT); do Maranhão, Flávio Dino (PSB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de São Paulo, João Dória (PSDB); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); do Ceará, Camilo Santana (PT); da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Piauí, Wellington Dias (PT); do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); e do Amapá, Waldez Goés (PDT).

Por Lucas Vitor

