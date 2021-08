Democratas, de Alan Rick e Jairo Cassiano, comemora o Dia Internacional da Juventude com evento marcante

Da Redação

O partido do Democratas (DEM) no Acre não deixou passar em branco o Dia Internacional da Juventude, comemorado na última quinta-feira (12). Durante reunião em sua sede, em Rio Branco, foi realizado um marcante evento para celebrar a data.

Várias lideranças da sigla estiveram presentes, dentre as quais: O deputado federal Alan Rick, o presidente estadual Jairo Cassiano, o vereador de Sena Madureira, Elvis Dany, o presidente estadual da Juventude do Democratas no Acre, Gabriel Brito e outras.

Jairo Cassiano, presidente do Democratas no Acre, disse que acredita no potencial da juventude na formação de uma sociedade cada vez mais participativa. “Fico extremamente feliz em participar desse grande momento. Nós, do Democratas, acreditamos no potencial dos jovens e é muito importante que esse segmento esteja inserido nas discussões das políticas públicas para o nosso Acre”, destacou.

O deputado federal Alan Rick, por sua vez, parabenizou toda a Juventude do Estado e falou de suas ações como parlamentar que fomenta a economia, gerando emprego e renda. Além disso, destacou o fortalecimento do Iepetc que oferece, por meio do Governo do Acre, diversos cursos profissionalizantes. “Temos procurado fazer um mandato participativo, ouvindo as demandas e implementando ações para apoiar os nossos jovens. É com esse formato que vamos continuar trabalhando para fortalecer cada vez mais a Juventude acreana”, frisou.

Na ocasião, o vereador Elvis Dany, de Sena Madureira, foi homenageado como o vereador do Democratas mais jovem do Acre. No ano passado, Elvis foi campeão de votos nas eleições de Sena.

No decorrer do evento, o Democratas demonstrou forças ao realizar a filiação de Tiago Elias. Ele era do PSB. Foi presidente da Juventude e Diretor de Esportes de Rio Branco. “O Tiago Elias é muito bem vindo ao nosso partido. Sua vinda, certamente engrandece ainda mais o Democratas”, finalizou Jairo Cassiano.

