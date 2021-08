MPAC promove círculos restaurativos com mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NAPAZ), realiza, desde junho deste ano, o projeto “Círculos das Marias”, que visa a ofertar um espaço seguro para vítimas de violência contra a mulher compartilharem suas experiências, desenvolverem a autoestima e autonomia, possibilitando romperem com o ciclo da violência.

A iniciativa, ligada ao projeto “Entrelaçando a Rede de Proteção”, da 13ª Promotoria de Justiça Criminal Especializada no Combate à Violência Doméstica, é promovida através de encontros semanais com grupos de mulheres, realizados, inicialmente, de forma virtual, em razão das medidas de prevenção à Covid-19.

A instrutora e escritora norte-americana Kay Pranis esclarece que “Em um círculo, chega-se à sabedoria através das histórias pessoais. Seus integrantes partilham experiências pessoais de alegria e dor, luta e conquista, vulnerabilidade e força, a fim de se compreender a questão que se apresenta”.

As práticas são pautadas pelo princípio do respeito, confidencialidade e voluntariedade. O círculo tem início com uma cerimônia de abertura e há um facilitador ou guardião, que ajuda o grupo a criar um ambiente de fala seguro, que leva a reflexões sobre a vida e à promoção de apoio mútuo.

Segundo a promotora de Justiça coordenadora do NAPAZ, Diana Soraia Tabalipa Pimentel, os círculos das Marias possibilitam às vítimas de violência doméstica e familiar falarem e serem ouvidas, beneficiando-se da sabedoria coletiva. Com a participação de mediadoras do Napaz, entre elas uma psicóloga, as mulheres se reúnem e contam suas histórias.

Os Círculos das Marias estão sendo realizados às quartas-feiras, às 14h, pelo NAPAZ. As mulheres que desejarem participar podem entrar em contato pelos telefones (68) 99999-3468 , (68) 98124-8222 e (68) 3212-2000.

