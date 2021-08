“Eu não sei quem está ganhando nessas pesquisas só sei que quem vai ganhar a eleição é um tal de Petecão”, diz senador

O deputado federal Alan Rick participou na tarde de terça-feira, 10, em Porto Acre, juntamente com o governador Gladson Cameli, o prefeito Bené Damasceno, o presidente do DERACRE, Petrônio Antunes, o secretário de Infraestrutura (SEINFRA), Cirleudo Alencar e a presidente do DEPASA Waleska Bezerra, da assinatura da ordem de serviço para a construção do porto do município, composto de duas rampas em concreto armado, duas escadarias e uma casa de apoio às margens do Rio Acre.

A estrutura, no valor R$ 1,5 milhão, será construída com recursos de emenda individual do parlamentar.

“A obra, que vai beneficiar mais de mil famílias, é um antigo desejo dos produtores, ribeirinhos, estivadores e comerciantes do local. Após concluída, a comunidade terá um porto com infraestrutura adequada que garantirá segurança e mobilidade à população do município”, disse Alan Rick.

E acrescentou: “fico muito feliz de estar contribuindo com essa população batalhadora de Porto Acre. Agradeço ao governador Gladson e ao amigo Petrônio do DERACRE pela celeridade na elaboração do projeto de engenharia para permitir o início da obra neste verão. Podem contar com este amigo aqui. Vou estar ao lado de vocês também em outras obras importantes, se Deus quiser”.

Na oportunidade foi assinado também o Termo de Convênio entre o governo do Estado, através do DERACRE, com a Prefeitura de Porto Acre para a cessão de máquinas pesadas. Foram cedidos ao município uma motoniveladora, duas Pás-Carregadeiras, três Retroescavadeira e quatro Caminhões Basculantes.

“Destaco o trabalho realizado pelo DERACRE nos ramais Capixaba, Esquerda, Palmeia, Varadouro, Pique do Meio, Boa Fé, e Projeto Tocantins, por meio da emenda de bancada no valor R$ 94 milhões para a recuperação de ramais, alocada em 2016, quando eu era o coordenador da bancada. Outras localidades também serão contempladas”, falou.

Além disso, ocorreu a assinatura do Termo de Autorização que permite à SEINFRA a abertura do processo licitatório para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (captação, tratamento, reservação e distribuição) em Porto Acre. O investimento é de R$ 322.000,00.

Por fim, foram assinadas as ordens de serviço para a execução de serviços de manutenção preventiva no Centro Cultural de Porto Acre, com investimento de R$ 80.000,00, e também no Terminal Rodoviário, cujo investimento é de R$ 70.000,00.

“Parabenizo o governador Gladson Cameli que não tem medido esforços para atender as necessidades do povo acreano. Também parabenizo o prefeito Bené Damasceno e os amigos vereador Luan Luz, secretário de agricultura Célio Nogueira, Secretário de Meio Ambiente Raimundão, os amigos do DEMOCRATAS Manoelzinho, Reinaldo e o ex-prefeito Augusto Aquino (falecido) que me pediram e lutaram pela realização desses investimentos”, finalizou.

Fotos Dell Pinheiro

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram