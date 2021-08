Ação integrada da Polícia Civil e Militar prende faccionado em flagrante por tentativa de homicídio em Mâncio Lima

Na ultima segunda-feira, 09, uma ação integrada entre as Policias Civil e Militar no município de Mâncio Lima resultou na prisão em flagrante delito de E.C.S., 34 anos, pelos crimes de tentativa de homicídio e furto.

A polícia foi acionada por populares para atender uma ocorrência no bairro Santo Antônio, em Mâncio Lima. Ao chegar no local, se depararam com um homem lesionado por golpe de faca no abdômen e no braço direito. O autor da tentativa de homicídio só não consumou o crime porque populares interviram.

Após ter lesionado a vítima, E.C.S., que já responde por outros crimes e é monitorado, cortou a tornozeleira eletrônica e furtou uma moto, empreendendo fuga do local do crime. Em ato contínuo, a Polícia logrou êxito ao prendê-lo e o apresentou à delegacia para lavratura do flagrante.

Em sede policial, ao puxar a ficha do conduzido, foi descoberto que o autor já teria praticado dois homicídios na cidade de Rio Branco, bem como é membro de organização criminosa.

O delegado José Obetânio, que lavrou o flagrante, disse que a motivação do crime foi por causa de ciúme. “Esse indivíduo que prendemos hoje é extremamente perigoso. Por uma crise de ciúmes quase ceiva a vida de outra pessoa aqui em Mâncio Lima”, disse.

A vítima foi encaminhado ao hospital em estado de saúde estável. O autor será encaminhado ainda hoje para o presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Ascom

