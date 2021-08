Criança realiza sonho de andar em viatura da Polícia Civil no dia do seu

De família humilde, o pequeno Ruan, da cidade de Rodrigues Alves, localizada às margens do Rio Juruá, no interior do Acre é uma criança, assim como as outras, cheia de sonhos, fantasias e com vários objetivos na vida.

De acordo com o pai dele, Ruan sempre diz para seus familiares e amigos que quando crescer vai ser policial. A pose do futuro agente da lei na frente da viatura já pode dizer muita coisa sobre a personalidade dele.

Diante do grande sonho do aniversariante, Michel Rodrigues, pai de Ruan, procurou o delegado da cidade para pedir ajuda na realização de um dos sonhos do menino no dia do seu aniversário de dez anos: usar o distintivo da Polícia Civil e andar de viatura por toda a cidade.

Sensibilizado com a causa nobre, o delegado José Obetânio reuniu seus agentes em pleno domingo e decidiu fazer uma surpresa para o garoto. Enquanto familiares cantavam os parabéns na festa de Ruan, chega uma viatura caracterizada da Polícia Civil com policiais e o delegado, todos fardados.

O aniversariante não conteve a emoção após ter recebido um distintivo da Polícia Civil e ser chamado para fazer uma ronda pelas ruas de Rodrigues Alves. Em determinado trecho da ronda, a criança pediu para parar a viatura para fazer as fotos, ao lado do Pai e dos colegas.

Instado a se manifestar, o delegado José Obetânio disse que o mérito vai para os valorosos profissionais da Polícia Civil, que são os atores principais da excelente imagem da instituição junto à sociedade.

“Reações positivas advindas de uma criança, que expressa absoluta seriedade no que fala nos enche de entusiasmo e estimula a continuar fazendo nosso trabalho, uma vez que sabemos perfeitamente que a sociedade confia piamente na nossa instituição Polícia Civil”, disse Obetânio.

Ascom

