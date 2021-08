Butantan entrega 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19

O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre – DERACRE, completou nesta segunda-feira, 09, de agosto, 58 anos de existência. Em alusão a data o presidente do órgão, Petronio Antunes realizou um belo café da manhã. e estiveram presentes o deputado federal Alan Rick e governador Gladson Cameli para prestigiar as festividades.

“O DERACRE é um importante órgão do Estado. Tem contribuído com a construção da história do Acre. São milhares de quilômetros de ramais, estradas estaduais e a BR-364 unindo hoje o Estado com suas dificuldades e superações.

Tenho muita alegria em ser o maior parceiro do DERACRE e do Governo do Acre. Minha saudação hoje é de agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao Petrônio por realizarem obras importantes em todo o estado. E muitas outras serão iniciadas ainda neste semestre disse Alan Rick.”

Nesta terça-feira, 10 de agosto, o deputado federal Alan Rick assinara a ordem de serviço da construção do porto de Porto Acre. Essa obra será realizada com recursos de emenda individual do deputado Alan Rick no valor de R$ 1,5 milhão.



“Tenho a alegria de anunciar também o pagamento da emenda de minha autoria para a construção do porto do Caeté, em Sena Madureira, no valor de R$ 1 milhão.

Além disso, temos as obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas e melhoramento de ramais que serão realizadas ainda neste verão. Destinei R$ 22 milhões de minha emenda de bancada ao governo do Estado para o DERACRE realizar as obras em vários municípios. “frisou



Por meio desses recursos do deputado serão realizadas obras de infraestrutura nas vias urbanas e ramais. O DERACRE vai trabalhar nos bairros recapeando e pavimentando ruas, construindo calçadas e sarjetas.

Nos ramais serão muitas ações como piçarramento, construção de pontes, instalação de bueiros, terraplanagem, sistema de drenagem e galerias.



Entre os municípios contemplados estão Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Acrelândia e outros.

