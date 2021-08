Ação conjunta das Polícias Civil e Federal deflagram operação “STEPH” e prende três pessoas por tráfico de drogas e roubo de veículos nos municípios de Brasiléia a e Epitaciolândia

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, acompanhado da chefe do Departamento de Reintegração Social, Liliane Moura, estiveram em reunião com as equipes da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE) e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas Públicas para as Mulheres (SEASDHM).

A reunião, que aconteceu no Gabinete da DPE, teve como foco a parceria entre as instituições e os ajustes para o mutirão de atendimento jurídico marcado para o próximo dia 27 de agosto, na Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco.

Participaram da reunião a defensora pública-geral do Estado do Acre, Simone Jaques de Azambuja Santiago, a coordenadora do Subnúcleo de Direitos Humanos, Juliana Caobiano, a corregedora-geral da DPE, Fenísia Mota, a assessora jurídica, Larissa Vasconcelos e a diretora de Políticas Públicas para as Mulheres da SEASDHM, Isnailda Gondim.