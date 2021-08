Policiais Militares participam de aniversário de criança que é fã da polícia(VÍDEO)

Uma ação de policiais civis e militares, coordenada pela Delegada de Polícia Civil Mariana Gomes, no município de Santa Rosa do Purus, resultou na prisão de um homem em posse de 130g de cocaína. O homem foi preso ao descer de um avião, proveniente de Manoel Urbano. As informações apontam que a droga seria fracionada e utilizada para abastecer as bocas de fumo da cidade.

Os policiais lotados naquele município desencadearam outras ações no decorrer desta semana, as quais resultaram na apreensão de quatro armas de fogo e munições. Parte das armas foram utilizadas para prática de ameaças, fato que ressalta a importância da ação dos Policiais Militares que atuam em Santa Rosa do Purus.

A ação de traslado do preso e das armas apreendidas para Rio Branco, contou com apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).

Após a lavratura de auto de prisão em flagrante na terça-feira, o preso foi recambiado para Rio Branco na manhã deste sábado, 31, no helicóptero Harpia 04 e será conduzido à Unidade Prisional ficando à disposição da justiça. A droga e as armas serão remetidas à análise pericial.

Ascom