Brasil bate a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas

Nesta sexta feira (30) pela parte da tarde o vereador Amilton Costa esteve juntamente com o vereador Felipe Pacheco acompanhando os trabalhos de melhoramento de ramais no PAE São Luís do remanso, ramal chico mendes, e segundo o vereador os trabalhos estão sendo feito com muita qualidade.

.

“Quero aqui enfatizar os serviços de qualidade que está sendo feito pela secretaria de obras na pessoa do secretário Billy John e prefeitura Municipal na pessoa do prefeito Manoel Maia.

Hoje estamos muito alegre e esperançoso da forma que está sendo planejado os trabalhos nos ramais, com as duas mini patrulhas que atenderá as duas partes do município com os serviços, tanto de capixaba ater a Alcobrás quanto de capixaba ater o ramal Zé do coco.

Obrigado Governador Gladson Cameli através do DERACRE pelas máquinas que nos cedeu ao nosso município de capixaba.

Aqui fica nossos registros como poder legislativo, que tem a responsabilidade de fiscalizar, reivindicar e acompanhar os benefícios em prol do nosso povo.” disse o vereador Amilton em suas redes sociais.