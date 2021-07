Polícia Civil elucida crime de latrocínio e prende seis acusados em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre recebeu no auditório da Delegacia de Atendimento à Mulher – Deam, a primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, representantes do Poder Judiciário e outros atores que atuam na luta contra a violência doméstica.

Na ocasião, foi apresentada a planta da futura sede da Deam, que passará por reforma e ampliação nos próximos meses. O valor da obra é de um milhão e meio de reais, fruto do empenho da primeira-dama junto ao Governo.

“Com a futura estrutura iremos proporcionar um ambiente digno e acolhedor às vítimas de violência doméstica, e ao mesmo tempo facilitar o trabalho dos servidores da Deam. Agradeço o empenho do delegado-geral Josemar Portes, do Secretário da Sejusp Paulo César, e principalmente do Governador Gladson Cameli, que tem se dedicado tanto a combater a criminalidade em nosso Estado”, disse Ana Paula.

O delegado-geral Josemar Portes reitera que a estruturação da Polícia Civil do Acre vem sendo enfrentada com muita ousadia pelo Governo do Estado. “O que vemos hoje aqui representa o esforço do setor administrativo da Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para que essa e outras obras sejam concretizadas”, disse.

A coordenadora da Deam, Elenice Frez, recebe com imensa felicidade o anúncio da obra, pois segundo a autoridade policial, há muito tempo os servidores da unidade aguardavam esta reforma. “Esse investimento vai nos propiciar adequação às normas nacionais e internacionais de atendimento às vítimas de violência doméstica”, pontua Elenice.

Ascom