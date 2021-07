Máquinas da prefeitura avançam com trabalho de ramais na região do Ouro

Com o intuito de garantir o acesso às centenas de famílias que residem na área rural do município, a Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, está intensificando o trabalho de Reabertura de Ramais na medida em que o verão vai se consolidando na região.

A exemplo disso, nesta quarta-feira (28) a equipe coordenada pelo Coordenador Municipal de Ramais, Fabrício Moreira, concluiu a Reabertura dos Ramais do Pólo, e da Vitória, e está empenhada na Reabertura do “Ramal de Deus”, linhas 01, 02 e 03, todos localizados na Região do Ramal do Ouro.

De acordo com Fabrício Moreira, a Recomendação do Prefeito Mazinho Serafim (MDB) é para não deixar nenhum produtor rural desassistido. Para isso, as frentes de serviços trabalham aos sábados, domingos e feriados. Em que pese o baixo quantitativo de máquinas à disposição, o Poder Municipal vai garantindo o acesso para que os produtores rurais possam escoar suas produções.

Vale destacar que além da Reabertura de Ramais, a Gestão Municipal também vem empenhando-se na construção de pontes de madeiras, todas essas ações estão sendo executadas via Recursos Próprios, desde a aquisição do combustível, à manutenção de todo o Maquinário.

