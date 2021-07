Saúde distribui mais 10 milhões de vacinas para todo o país

O senador Sérgio Petecão está cumprindo agenda no vale do Juruá, em suas redes sociais ele disse “Amigos, acabei de chegar a Cruzeiro do Sul para cumprir agenda no Juruá. Antes, passei no mercado da farinha para almoçar um peixe assado na brasa.

À tarde, estarei em Mâncio Lima. Amanhã, converso com lideranças de Cruzeiro do Sul, vou receber as reinvindicações para continuar ajudando nosso povo.

Na quarta-feira, estarei com nosso prefeito Jailson Amorin, do município de Rodrigues Alves, oportunidade em que participarei de uma extensa agenda de inaugurações, entregando benefícios a toda a população. Uma semana produtiva para todos nós.”

O Senador Petecão poderá disputar ano que vem o governo do Estado.