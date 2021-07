Polícia Civil leva cidadania a moradores da zona rural de Sena Madureira com emissão de RG

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) e Delegacia Geral de Tarauacá, prendeu nesta terça-feira, 20, C. A. O. De M., de 30 anos de idade, em via pública, dentro de um carro modelo HB20 sedan, no conjunto Universitário.

C. A. O. de M. é considerado foragido e em seu desfavor um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A investigação foi realizada pela Delegacia Geral de Tarauacá, onde constatou a prática criminosa do individuo.

De acordo com a investigação, o individuo saiu de Tarauacá com destino a capital como forma de se esconder da polícia. A equipe do NECAP vinha monitorando o investigado que na manhã de hoje recebeu voz de prisão, sendo conduzido à delegacia para prestar depoimento e em seguida foi conduzido à unidade prisional ficando à disposição da justiça.

Ascom