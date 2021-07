Mais de 130 mil doses de vacina chegam ao Acre

O som das sirenes dos carros da Polícia Federal, percorrendo as ruas de Rio Branco, anunciaram a chegada de mais doses de vacinas contra a Covid-19. Uma a uma, 17 caixas e dois isopores de vacinas contra a Covid-19 foram descarregados no Aeroporto Internacional de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, 21.

São mais de 130 mil “doses de esperança” que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS), sendo o maior lote de vacinas já enviado até o momento, para dar início à maior operação de imunização no estado. Serão 113.490 doses do imunizante produzido pela farmacêutica Pfizer e mais 17.250 pela Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

“Eu quero ver o nosso povo vacinado”, afirma o governador Gladson Cameli nas inúmeras agendas que realiza durante o dia. A esperança e esforço do chefe de governo é para resguardar a população do coronavírus, evitando que mais famílias sejam desfalcadas de entes queridos. A ordem é clara e, por isso, a Sesacre, por meio do Programa Nacional de Imunização, destaca equipes para a missão.

“Em nome do governador Gladson Cameli, agradecemos ao Ministério da Saúde, ao presidente e ao ministro da Saúde o envio dessas doses, para que possamos avançar cada vez mais. Em dois dias, recebemos 142.400 doses de vacinas para imunizar a população. Iremos avançar e precisamos que a população seja nossa parceira e procure os postos de vacinação em seus municípios”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Fronteiras

Cerca de 18 municípios fazem parte de áreas de fronteira. Em razão disso, da quantidade total de doses contidas no lote, ficou pactuado em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com quorum de secretários municipais, que 55.580 mil doses serão destinadas para as cidades fronteiriças. Ainda, a Sesacre já planeja caravanas em parceria com as gestões de cada cidade, para que a população seja o quanto antes imunizada, impedindo que novas castas do vírus surjam.

A logística de entrega aos municípios, responsáveis pelo cronograma de vacinação, é executada com o auxílio das demais instituições do governo do Estado, como Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura às localidades mais isoladas.

Taís Nascimento