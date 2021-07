Libertadores: Fla luta por vaga nas quartas com Defensa y Justicia

O Flamengo faz na noite desta quarta-feira (21) o segundo e decisivo jogo contra o Defensa y Justicia (Argentina), pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo, às 21h30 (horário de Brasília), contará com presença de público no estádio Mané Garricha, no Distrito Federal. O confronto será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

A comercialização de ingressos foi permitida para 25% da capacidade do estádio, o equivalente a cerca de 18 mil torcedores. A entrada estará autorizada apenas aos torcedores que comprovarem a imunização completa (segunda dose da vacina contra a covid-19 ou dose única) ou apresentarem exame PCR com resultado negativo.

Como no duelo de ida os rubro-negros venceram por 1 a 0 em Santa Rosa, província de Grande Buenos Aires (Argentina), um simples empate será o suficiente para classificação do time carioca. Caso os argentinos vençam por 1 a 0 na noite de hoje (21), a vaga para as quartas de final será decidida em cobranças de pênaltis. Para o Defensa passar de fase no tempo regulamentar, terá de vencer por dois gols ou mais de vantagem, ou triunfar por um gol de diferença, diferente de 1 a 0.

Além de ter vencido a primeira partida das oitavas, o Flamengo vem embalado após vencer o Bahia por 5 a 0 no último domingo (18) pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, os cariocas engataram a terceira vitória consecutiva (Chapecoense, Defensa y Justicia e Bahia) contra os baianos, as duas últimas sob o comando de Renato Gaúcho, contratado como técnico no último dia 12 para substituir Rogério Ceni.

Quem joga

Para a partida desta noite, Renato Gaúcho poderá contar com os retornos do zagueiro Rodrigo Caio e do atacante Bruno Henrique, recuperados de problemas físicos. A dupla deve começar no time titular. Desta forma, Michael volta para o banco de reservas. Já na zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique disputam vaga para saber quem começa jogando. A provável escalação deve ser com Diego Alves, Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.