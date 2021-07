Polícia Civil incinera mais de 100kg de entorpecente em Tarauacá

A Polícia Civil do Acre, para maior comodidade e segurança do cidadão, segue com oferta de atendimento virtual para registro de ocorrência de menor potencial como diretrizes de atendimento e prestação dos serviços realizados pela instituição em todos os municípios do estado. O cidadão que fizer uso da ferramenta também poderá acompanhar todo processo desde o registro da ocorrência.

A Polícia Civil também disponibiliza o acesso à Delegacia Virtual através da rede social (Instagram oficial) da instituição por meio do endereço eletrônico policiacivil_ac, onde o usuário poderá acessar de maneira rápida e fácil o link da delegacia virtual https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/ . A utilização do aplicativo “Delegacia Virtual”, oferece ao usuário realizar um registro em boletim de ocorrência sem a necessidade presencial.

A ferramenta é disponibilizada à população com a existência do recurso, pois trata-se de um serviço que desafoga o atendimento nas delegacias, evitando aglomeração e circulação de pessoas.

As ocorrências que podem ser registradas na Delegacia Virtual são:

– Infrações penais praticadas sem emprego de violência ou grave ameaça;

– Infrações penais definidas como de menor potencial ofensivo;

– Ilícitos cíveis ou fatos criminalmente atípicos, como extravio de documentos ou conflitos diversos.

A atividade policial é essencial e o serviço não cessa, porém, os cuidados com a saúde devem ser redobrados para preservar a segurança de servidores e também do usuário, por isso o acreano deve fazer uso da delegacia virtual nas hipóteses em que for possível

Ascom