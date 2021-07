Moradores de Capixaba elogiam Manoel Maia pela qualidade na reabertura dos ramais

A Comunidade de Capixaba está comentando e elogiando o trabalho que o prefeito Manoel Maia (DEMOCRATAS), vem realizando em relação a abertura e reabertura dos ramais existentes no município.

Nossa reportagem esteve acompanhando de perto os trabalhos e pode comprovar a qualidade que vem sendo feito no Ramal do Biroke e Estrada Velha, que devem ficar prontos ainda esta semana. Estes ramais beneficiarão várias famílias que vivem da produção agrícola, e agora tem como escoar suas produções.

Ainda no local conversamos com alguns moradores que também estavam acompanhando as máquinas, e todos nos afirmaram que, pela primeira vez na história do município de Capixaba um prefeito valoriza o produtor rural. Que mesmo com poucos recursos vem reabrindo os ramais com qualidade, possibilitando assim, o acesso de inverno a verão. Garantindo o sustento das famílias que dependem do cultivo da terra para sobreviver.

Nossa equipe também conversou com o prefeito Manoel Maia que estava acompanhando de perto os trabalhos realizados nos ramais Biroke e Estrada Velha, e segundo ele, “a comunidade da zona rural merece ser olhada com mais carinho, tendo em vista, que a maioria das famílias residentes nos ramais são responsáveis pelo abastecimento agrícola da cidade”. Com objetivo também de fortalecer a produção de leite e a pecuária, um dos carros chefes que aquece a economia municipal e estadual. Por esse motivo, mesmo enfrentando dificuldades com a falta de equipamentos e recursos os trabalhos estão sendo executados da melhor forma possível e acredita que o governador Gladson Cameli vai fortalecer a parceria para garantir aos moradores de Capixaba, não só reabertura de ramais, mas também educação, saúde, esporte e lazer.

O prefeito ainda agradeceu o empenho do deputado federal Alan Rick na locação de futuras emendas parlamentares para ajudarem no desenvolvimento do município. Oferecendo assim, uma qualidade de vida melhor às famílias de Capixaba. Finalizou dizendo, que vai continuar trabalhando e zelando pelos bem estar da comunidade.”

Esta semana ainda nossa equipe de reportagem divulgará vários vídeos sobre a abertura e reabertura dos ramais,

Ronaldo Duarte