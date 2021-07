Membros do MDB de Sena irão pedir a expulsão de Tanizio Sá

Segundo membros do MDB, Pessoas ligadas e amando do prefeito do município de Manoel Urbano Tanizio Sá (MDB), estão espalhando boatos na cidade de Sena Madureira que não irão apoia a pré-candidatura a federal do atual prefeito Mazinho Serafim também do MDB, boatos estes que estão gerando desgastes político e desentendimento dentro do partido, por este motivo uma parte dos membros da executiva municipal iram apresentar um documento a executiva estadual pedindo a expulsão de Tanisio Sá do MDB por infidelidade partidária, já que ele pretende se aliar com o atual governador, indo na contramão do bloco da regional Purus.

Em Sena os eleitores de Mazinho Serafim dizem que Tanizio Sá é um ingrato em não reconhecer a ajuda dada pelo prefeito Mazinho ao seu município no início de sua primeira gestão, por estes e outros motivos alguns membros do MDB de Sena Madureira estão querendo que o prefeito do município de Manoel Urbano seja expulso do partido.

Nossa reportagem tentou contato com o prefeito Tanizio Sá e Mazinho Serafim, mais os dois telefones estavam fora de cobertura,

O espaço fica aberto caso eles queiram comentar a matéria.

Da redação