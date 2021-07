Presidente Jair Bolsonaro recebe alta médica

Na manhã da última quarta-feira (14), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) assinou o termo de Adesão ao Selo do Unicef edição 2021/2024. Com a assinatura, a Gestão Municipal se compromete em promover ações que melhore a qualidade de vida das Crianças e Adolescentes.

Além do gestor municipal, também estiveram presentes no ato de assinatura, o Secretário Municipal de Assistência Social, Daniel Herculano, o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Abias de Araújo, O Vereador Alípio Gomes (MDB) e o ex-Vereador Tom Cabeleireiro.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Serafim falou sobre a adesão. “É um momento importante para toda a nossa gestão, estamos assumindo o compromisso em aderir tudo que a Unicef recomenda para que possamos cada vez mais dar uma melhor assistência às nossas crianças e adolescentes. Vamos concentrar esforços para que dentro de pouco tempo, nosso município, alcançe índices que estejam de acordo com as normas da unicef”, disse o prefeito.

O Presidente do CMDCA, Abias Araújo, também falou sobre a assinatura do termo. ” Esse termo tem uma importância significante nas políticas públicas voltadas à infância e a juventude no município. Pois estamos nos comprometendo em realizar ações nas áreas de Educação, Assistencia Social, Saúde, Esporte, lazer e cultura com o objetivo de proporcionar melhorias às nossas crianças e adolescentes.

A unicef disponibliza os indicadores mostrando a situação atual do município, a partir daí vamos nos esforçar para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos, e com isso, vamos diminuir bastante a exclusão social, abandono escolar, e outras demandas que estão trazendo retrocesso”, destacou.

Por Ricardo Amaral – Ascom