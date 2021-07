Ação integrada das forças de segurança apreende mais 140 quilos de entorpecente em Cruzeiro do Sul

Na manhã deste sábado, 17, a Polícia Civil, por meio do Núcleo da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), Polícia Militar (COE/ROTAM/RP do 6° Batalhão) e Polícia Federal, apreenderam 148 quilos de cocaína e maconha que estavam enterradas em uma área na zona rural no ramal Moura Piranga em Cruzeiro do Sul.

Durante a ação foram presos N. C. S, de 28 anos e J. C. S, de 39 anos , em posse do entorpecente.

A ação faz parte do programa V.I.G.I.A.

As equipes estavam investigando quando receberam informações que levaram a dois indivíduos que estavam usando sua propriedade para depositar os entorpecentes.

As equipes policiais fizeram buscas com utilização do cão Gana de faro de narcóticos sendo encontrado e apreendido 148 kg de drogas.

Também foram apreendidos uma PAGERO de cor azul, um SAVEIRO e uma motocicleta Lander Yamaha de cor vermelha.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal para os demais atos legais.

De acordo com a autoridade policial o prejuízo ao crime gera em torno de R$ 2.681.050,00.

Uma farredura foi realizada no local e com apoio da cachorra Gana da Policia Civil foi possível indentificar o local exato que o entorpecente foi enterrado.

Durante trabalho de escavação, policiais encontraram mais de cem quilos de pasta a base de cocaína e maconha que estavam acondicionados em sacos.

Ascom