Bandido é morto e dois funcionários ficam feridos durante tentativa de assalto em escola de Rio Branco

Ação de combate a crimes de violência contra crianças e adolescentes faz parte de mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o país

A Polícia Civil do Acre, deflagrou, nesta sexta-feira (16), a Operação Acalento. A ação faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com o objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes nos 26 estados e no Distrito Federal.

A operação integrada, que teve início no dia 04 de junho, tem seu principal dia nesta sexta-feira (16).

Durante a operação, 24 pessoas foram presas, houve o cumprimento de 14 mandados de prisão e 14 de busca domiciliar e a solicitação de 03 medidas protetivas. Além das prisões e dos mandados cumpridos, a Polícia Civil do Acre realizou 64 diligências durante o período com emprego efetivo de 57 policiais no uso de 11 viaturas.

Um dos casos emblemáticos solucionados durante a operação “Acalento” está o da prisão do estuprador J.B.S.D., 26 anos. O investigado é reincidente no cometimento de crimes e já foi indiciado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão de J. B. S. D. efetuada por agentes da Policia Civil em uma residência localizada no Bairro Portelinha no município de Porto Walter. O acusado vivia maritalmente com uma menor de 13 anos, mantinham relações sexuais ativas e por vezes agrediu a menor com tapas e arranhões.

