De novo: Aparelhos celulares são apreendidos no presídio de Sena

Ascom/Policia Civil do Acre

A Polícia Civil em Manoel Urbano prendeu, ao final da manhã deste sabado, 10, quatro pessoas acusadas de roubo em localidade de difícil acesso denominada Seringal Itatinga, Comunidade Morada Nova.

No final da manhã deste sábado, policiais civis fecharam as diligências que foram iniciadas na quarta-feira (07.07.2021) após a comunicação dos fatos pela vítima na Delegacia Geral de Polícia Civil de Manoel Urbano.

A vítima B. N. S, após cerca de 3hrs de canoa, chegou já no final da tarde do dia 07.07 para comunicar que elementos armados ameaçaram sua nora e roubaram sua arma de fogo, caixa de som e outros objetos na localidade acessível somente por via fluvial pelo Rio Purus, Seringal Itatinga, Colônia Morada Nova.

Assim, a equipe de investigação apurou que os autores estariam ainda na localidade e, no primeiro horário do dia seguinte, com apoio do Corpo de Bombeiros, compareceram ao local onde prenderem em flagrante três autores que estavam armados, tendo os outros dois empreendido em fuga pela mata portando arma de fogo.

Os autores M.M.G.N e R.T.S e o adolescente em conflito com a lei E.G.N foram conduzidos à DGPCMU para realização dos procedimentos legais, oportunidade em que a Delegada Titular Mariana Gomes representou pela prisão preventiva dos flagranteados e também dos autores que empreenderam em fuga, além da internação provisória do adolescente.

A equipe de investigação continuou com as diligências para apurar a localização dos demais autores, tendo conseguido prender G.J.N.F.

Em continuidade, assim que amanheceu o dia deste sábado, o policial da equipe de Manoel Urbano com apoio da equipe de investigação de Sena Madureira, que foi acionada pela Delegada, foram ao local com barco cedido pela Prefeitura e lograram êxito em apreender as armas e objetos.

“Apesar das dificuldades de acesso ao local e distância, a Polícia Civil não mediu esforços para prender os autores do roubo ocorrido no interior da cidade. Sempre digo e irei enfatizar: NÃO IMPORTA O LOCAL, A PC IRÁ ATRÁS E IRÁ PRENDER! Parabenizo os policiais civis que se empenharam nas diligências e agradeço o apoio do Corpo de Bombeiros, Prefeitura e ao DPCI que disponibilizaram os meios para transporte. Foram 3 dias cansativos, mas a resposta à sociedade foi dada: prisão de quatro autores, apreensão das armas e recuperação dos bens.” Disse a Delegada Titular da Delegacia de Manoel Urbano.