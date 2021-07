Calma oposição falta vir mais um vereador eram dois

O site acreonline.net, tinha noticiado recentemente que dois vereadores iriam compor a base do prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira, está semana foi a vez do vereador Denis Araújo, agora só resta um, que deverá vir até o final do mês de agosto, a demora da vinda desse vereador para a base é porque o prefeito não está interessado em sua vinda, porém está sendo orientado pelos seus assessores a aceitar.

Quem diria, o prefeito Mazinho Serafim não conseguiu eleger Alípio Gomes no início do ano para presidência da câmara, mas desmontou a oposição em apenas 5 meses, “se brincar ele vai trazer até o presidente para sua base disse uma moradora do Bairro do Bosque.”

Da redação-Acreonline.net