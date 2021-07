Estado é obrigado a fornecer remédio para paciente com doença pulmonar

O deputado federal Alan Rick , esteve na tarde da última quinta-feira, no Município de Xapuri, juntamente com o governador Gladson Cameli e o deputado Antônio Pedro (DEM), onde participou da assinatura da ordem de serviço para construção da unidade da Defensoria Pública no município. Os recursos são oriundos de emenda do deputado Leo de Brito e convênio com o Ministério da Defesa.

“Essa obra irá contribuir de modo significativo para a qualidade do atendimento de seus usuários que a partir da conclusão da obra receberão atendimento jurídico Civil e Criminal disse Alan”.

Ocorreu ainda a assinatura da ordem de serviço para a construção de oito escolas no município. No valor total de R$ 1.070.839, 95.

Na oportunidade também foi entregue um ônibus rural escolar fruto de parceria do governo do Estado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e kits de cozinha composto por batedeiras, balanças e fornos elétricos.

Alan Rick aproveitou a oportunidade para reforçar seu apoio ao Governo do Acre e a comunidade de Xapuri.

“Disse ainda que em sete anos de mandato já destinei mais de R$ 4 milhões em emendas e recursos extras que foram investidos nas áreas de Educação e Saúde.”

Também participaram da cerimônia a secretária de Educação, Socorro Neri, secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, deputado estadual Manoel Morais, e demais autoridades.

Ronaldo Duarte- Com informações da assessoria