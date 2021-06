Vereadora Ivoneide Bernardino destaca ações do seu mandato, no primeiro semestre

A presidente do Depasa no Acre, Waleska Bezerra, esteve na manhã desta terça-feira (29), em Sena Madureira para ver de perto o desfecho de algumas ações executadas na cidade, notadamente na comunidade Boca do Caeté. Ela esteve acompanhada de Jairo Cassiano, diretor de obras da autarquia e de Silvânio Nascimento, representante do Depasa em Sena.

Inicialmente, Waleska se reuniu com a equipe do Depasa no escritório local e em seguida deslocou-se para a Boca do caeté, onde em torno de 60 famílias recebem água potável. Em razão de vários problemas, a comunidade estava há dias sem receber água em suas torneiras, mas o problema foi resolvido. “Recebemos essa demanda em nosso escritório e, mediante determinação do governador Gladson Cameli tomamos todas as providências. Hoje, felizmente o problema foi solucionado e os moradores voltaram a receber água tratada em suas torneiras”, comentou.

Ela acrescentou que a orientação do governador é melhorar cada vez mais o abastecimento nos municípios. “Sabemos que o desafio é grande, mas estamos batalhando, a pedido do nosso governador, para levar melhorias aos municípios”, completou.

Jairo Cassiano, Diretor de obras do Depasa, agradeceu o empenho de toda a equipe nesse trabalho. “É motivo de muita satisfação poder ver o resultado do trabalho em equipe. Parabéns à nossa presidente Waleska, ao governador Gladson Cameli e demais diretores do Depasa pela resolução desse problema. Quem ganha é comunidade”, frisou.

Residente há 8 anos na Boca do caeté, o autônomo Antônio da Silva disse ter ficado feliz pelos reparos que foram feitos. “Agora a situação melhorou muito pra todos nós. Lembro que a gente puxava água do rio através de um mergulhão, mas agora essa realidade mudou. Esperamos que a Estação de tratamento continue operando em nossa comunidade”, salientou.

As medidas adotadas pelo Depasa para normalizar o fornecimento de água na Boca do caeté englobam: Implantação de um novo flutuante, compra de um motor juntamente com uma bomba e PADs.

