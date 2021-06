MPAC doa kits com materiais sobre políticas públicas à CG

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo (Caop-Maphu), realizou na manhã desta segunda-feira, 28, a doação de kits com materiais sobre políticas públicas à Controladoria-Geral da União do Acre (CGU/AC).

O material foi doado com o intuito de contribuir com o programa “Monitoramento e Avaliação Cidadã de Serviços Públicos”, que objetiva coletar dados e produzir informações acerca da satisfação de usuários de serviços públicos prestados no Estado. Ao todo, foram entregues 30 kits contendo livros, cartilhas, blocos de anotações e folders.

A entrega foi conduzida pela assessora jurídica Brenda de Souza Araújo. Na ocasião, ela realizou os devidos cumprimentos em nome da coordenadora do Caop-Maphu, procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira Lima, que esteve à frente da seleção dos materiais doados. Também esteve presente na ação, a assessora ministerial, Luciana Virginía.

Além das peças cedidas pelo Caop-Maphu, foram doados também exemplares atualizados de Vade Mecum Jurídico obtidos através de uma articulação entre o coordenador do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial do MPAC (NATERA), Fábio Fabrício, com a Senadora Maísa Gomes. Os exemplares foram entregues pelo assessor Emerson Costa, que representou a senadora.

O Técnico de Finanças e Controle da CGU, Nilberto Mendes, responsável por receber os kits, destacou a importância das peças para o desenvolvimento do programa ao qual elas serão destinadas. “Na CGU são desenvolvidos vários projetos de ouvidorias, e esse que está sendo desenvolvido agora é de ouvidorias populares. Formamos várias comissões, cada uma com um tema específico. O MP está dando um grande apoio fornecendo esses materiais que instruem o trabalho em campo, já que com o material será possível mostrar o que está sendo trabalhado baseado na lei” disse.

O programa “Monitoramento e Avaliação Cidadã de Serviços Públicos” foi instituído pela Portaria nº 1.864, de 24/10/2016. Atualmente, é a principal ferramenta para analisar a percepção dos usuários sobre o desempenho de serviços e políticas públicas. As doações desta segunda-feira serão destinadas à regional Seis de Agosto.