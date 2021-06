Crime do lixão: Polícia Civil elucida crime e prende ultimo homicida do caso em Plácido de Castro

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por meio do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias e Promotorias de Justiça Criminais (CAOP- CRIM) participou, nos dias 22 e 25 de julho, de duas incinerações de drogas em Rio Branco.

No dia 22, o promotor de Justiça Tales Fonseca Tranin acompanhou a incineração de cerca de 275 quilos de entorpecentes apreendidos pela Delegacia de Repressão às Drogas da Polícia Federal (DRE/PF). A ação aconteceu na cerâmica Iguatu, localizada no quilômetro cinco da rodovia AC-40.

Já no dia 25, foram incinerados, também na cerâmica Iguatu, cerca de uma tonelada de entorpecentes apreendidos pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil do Acre (Denarc). A promotora de Justiça Nelma Araújo Melo de Siqueira representou o MPAC na ocasião.

As duas ações ocorreram na Semana Nacional de Combate de Combate às Drogas e, além da presença de representantes do MPAC, contaram também com a participação de representantes da Segurança Pública do Acre.

A incineração das drogas é uma obrigação legal conforme a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. A promotora Nelma Araújo destacou a importância do simbolismo da ação. “Como vivemos em uma região de fronteira a entrada dessas drogas que causam tantos males a diversas famílias, acaba sendo facilitada. O MP deve, como fiscal da lei, presenciar a retirada desses entorpecentes da sociedade “, disse.