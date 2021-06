Vice-prefeito Gilberto Lira recebe a visita do deputado estadual Jenilson Leite

Na manhã desta quinta-feira (24), o vice-prefeito Gilberto Lira (MDB) recebeu a visita institucional do médico e Deputado Estadual Jenilson Leite (PSB). Durante a conversa, ambos falaram sobre assuntos de interesse da população senamadureirense, e os desafios à serem superados pelo município nesse momento pós-pandemia.

A reunião também contou com a presença do ex Vice-governador do Estado e ex Deputado Federal, César Messias, do Vereador Carlos Beliza (MDB) e da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha.

O vice-prefeito Gilberto Lira destacou como satisfatória, e agradeceu a visita do parlamentar. “Para nós é uma Alegria e uma satisfação receber um dos Deputados mais atuantes do nosso estado, que durante a vinda ao nosso município veio se colocar à disposição da nossa gestão. Conversamos bastante sobre o andamento da nossa administração e sobre os problemas que Sena Madureira tem enfrentado. Como deputado, ele é a voz do povo na Assembleia Legislativa, por isso é importante ele saber das demandas aqui da nossa cidade para poder nos ajudar. Acompanho o seu trabalho através das redes sociais e vejo o quanto ele tem sido atuante, principalmente na área da saúde. Agradeço à ele e ao ex Vice-governador César Messias pela visita”, disse Gilberto Lira.

O Deputado Jenilson Leite, também falou sobre a visita ao Vale do Iaco. “Viemos a Sena Madureira com o intuito de conversar e ouvir a população, e trazer um pouco dos trabalhos que a gente vem fazendo enquanto Deputado Estadual. Quero parabenizar o prefeito Mazinho Serafim (MDB), que embora sejamos de forças políticas diferentes, reconheço que ele é um gestor empenhado, trabalhador, resolutivo e realizador. Independente de estilo ou cores partidárias, o essencial de uma gestão é trabalhar pela comunidade, e eu tenho visto isso aqui em Sena Madureira. Quero agradecer ao Gilberto pela ótima receptividade, e por deixar as portas da Prefeitura abertas para nós”, concluiu o parlamentar.

Fotos: Lucas Costa – Ascom