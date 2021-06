Vereadora Ivoneide Bernardino solicita implantação de aparelhos de Endoscopia e Mamografia no Hospital de Sena Madureira

Os prefeitos dos Municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus são os únicos que não aparecem na mídia para mostrarem seus trabalhos deixando pairar que está tudo bem é o povo satisfeito, para tirar as dúvidas nossa reportagem manteve contato com alguns moradores do Município de Manoel Urbano os que conversaram com nossa equipe disseram que o prefeito Tanísio Sá até fez um trabalho regular em seu primeiro mandato, mas agora não está fazendo é nada.

Já os moradores do Município de Santa Rosa do Purus que aceitaram conversar com nossa reportagem afirmaram que até agora o mandato do recém-prefeito eleito Tamir Sá está sendo uma negação e esperam que ele não decepcione os eleitores que confiaram nele. Nossa reportagem tentou contato com os dois prefeitos que são irmão, mas seus telefones estavam fora de cobertura. O espaço fica aberto caso eles queiram comentar a matéria

Da redação AcreOnline.net