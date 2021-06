MPAC realiza atividades em atenção à saúde mental em Sena Madureira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou nos dias 17 e 18 de junho, em Sena Madureira, atividades do projeto “Diálogos Intersentoriais”, que tem como objetivo promover a articulação entre serviços, visando um atendimento eficaz às pessoas com demandas de saúde mental em situação de vulnerabilidade e violação de direitos.

A atuação, solicitada pela Promotoria Cível de Sena Madureira, por meio do promotor de Justiça Luis Henrique Rolim, foi coordenada pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) em parceria com a Secretaria do Estado de Saúde (Sesacre).

No dia 17 foram realizadas visitas aos órgãos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial do município (Raps), como o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), o Hospital João Câncio Fernandes, o Centro Especializado de Assistência Social (Creas), além dos órgãos de Segurança Pública, a fim de estreitar relações entre as instituições. Já no dia 18, foram discutidos os limites e possibilidades da atuação do MPAC como interlocutor no campo da saúde mental, bem como a realização de painéis, ministrados por profissionais do Natera e da Sesacre, reuniões e estudos de caso.

O promotor de Justiça Luis Rolim, que participou das atividades, chama atenção para a importância dessas ações, uma vez que presencia a necessidade de fortalecimento da Raps no município. “Sena Madureira tem inúmeros casos de pessoas portadoras de sofrimento em saúde mental, muitas solicitam o apoio do Ministério Público, com relação até mesmo a internações involuntárias, a título de informação. Diante disso, detectei a necessidade do MPAC intervir na condição interlocutor entre os órgãos e também realizar uma maior capacitação e integração da rede, para que ela funcione no município e que não haja necessidade do deslocamento de pessoas a Rio Branco”, disse.

O projeto “Diálogos Intersetoriais” busca melhorar a atuação em relação ao atendimento de saúde mental, a partir dos diálogos e aproximação com redes de apoio. As atividades são uma oportunidade para fazer um diagnóstico da realidade local, colocando o MPAC como facilitador de interações entre as instituições, com a intenção de construir uma plataforma de trabalho comum.