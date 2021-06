Celulares e drogas são apreendidos no presídio de Sena Madureira

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde desta segunda-feira, 21, a Polícia Civil no município de Brasiléia apreendeu mais de 8 kg de maconha que estavam escondidas em carro de traficante.

O veículo foi apreendido em operação da Polícia Civil no município de Brasiléia no último dia 12 onde prendeu em flagrante delito A. M. dos R. de 45 anos, pelo crime tráfico de drogas.

No momento da prisão foram apreendidos três veículos que estavam sendo periciados e na manhã de hoje foi encontrado, pela equipe de investigação coordenada pelos delegados Carla Ívane e Ricardo Castro, o entorpecente quando da realização da perícia, 8.905 kg de maconha.

O entorpecente foi encontrado em compartimento fechado do veículo que, e posteriormente aberto na presença dos delegados de Polícia Civil que realizaram toda investigação.

A perícia também encontrou vestígios de um pó branco que, após análise pericial, ficou constatado presença de cocaína no veículo o que leva a crê que o automóvel era utilizado para o transporte de drogas.