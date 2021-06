Polícia Civil prende dois por roubo em Rio Branco

O cantor Leonardo foi uma das pessoas que encontrou o corpo do assessor e amigo Nilton Rodrigues da Silva, conhecido como “Passim”, na fazenda Talismã, em Jussara, no oeste de Goiás. A Polícia Civil informou que, de acordo com as entrevistas preliminares que fez com pessoas que estavam no local, o artista sentiu falta da vítima e, quando não conseguiu entrar na suíte em que ela estava, mandou funcionários arrombarem a porta.

“[Leonardo] estava com outros funcionários da fazenda e, como o Passim não saía do quarto após ser chamado, o Leonardo, segundo uma funcionária, mandou arrombar a porta”, explicou o delegado Kléber Toledo.

Passim foi encontrado morto no banheiro da suíte, na quinta-feira (4). As investigações apontaram, inicialmente, que ele atirou acidentalmente na própria mão e na perna esquerda. A corporação também apurou, à princípio, que o assessor estava sozinho no momento do acidente e tentou estancar o sangramento, mas que não resistiu à hemorragia.

Assessor de Leonardo morreu atingido por tiros provavelmente acidentais, diz polícia

Os policiais estimam que os tiros foram disparados por volta de 2h, mas o corpo da vítima foi encontrado às 12h30. Segundo a Polícia Civil, inicialmente, o fato havia sido noticiado como possível suicídio, o que foi afastado pelas equipes após uma perícia inicial.

Segundo as investigações, além de Passim e Leonardo, havia mais duas pessoas na fazenda, e todas dormiam em cômodos distantes.

A Polícia Civil informou que conversou com as pessoas que estavam na propriedade, mas que deve ouvir todas formalmente, na delegacia, durante a investigação. Os laudos periciais também devem ser feitos e analisados.

A corporação identificou a arma como sendo uma Glock 380. O G1 questionou a Polícia Civil, por mensagens enviadas às 10h desta sexta-feira (5), de quem era a arma e se ela estava legalizada, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A assessoria da Polícia-Técnico Científica (PTC) informou que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia.

A assessoria de Leonardo já havia informado, ainda na quinta-feira, que “a morte foi acidental”.