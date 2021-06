Os homens perece que fumaram o cigarro do capeta

É questão de tempo para o prefeito Mazinho Serafim e o deputado Gerlen Diniz representantes do Município de Sena Madureira se acabarem na porrada, “quem vai gostar é os donos de funerárias e seus suplentes”, diz moradores do município .

As duas autoridades estão parecendo gato e cachorro em dia de frio, todos os dias eles tem uma briga diferente às vezes o motivo é um buraco na avenida, outras vezes possíveis desvios e com isso só quem vem perdendo e a população que votou em ambos para representá-los e trabalharem juntos com as demais autoridades do estado na busca de recursos para o município.

Não sabem eles que os moradores da zona rural não estão preocupados com as brigas deles, mas sim com as maquinas para a reabertura dos ramais, para poderem retirar suas produções já a comunidade da zona urbana torcendo que haja com urgência um serviço de tapa buracos nas ruas e avenidas da cidade além do melhoramento na saúde, educação e assim sucessivamente, o que seria mais sensato e educado já que eles foram eleitos para tentarem melhorar a vida da comunidade e não ficarem brigando desta maneira, se quer se matar façam isso logo, mas não fiquem dando mal exemplo e se ridicularizando perante Sena e o restante do estado e seus eleitores frisou a moradora Maria da Silva do Bairro Vitória .

Ronaldo Duarte