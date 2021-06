Gaeco consegue condenação de acusados de compor núcleos financeiros de duas organizações criminosas

Com a finalidade de melhorar as operações e os serviços que atendem a população em termos de produtividade, gerenciamento de dados e capacidade da equipe, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), investe na implantação de um centro de processamento de dados. Uma das tendências mais atuais da arquitetura do data center é a infraestrutura hiperconvergente, um meio capaz de reduzir custos e aumentar a eficiência operacional do setor público.

O recurso no valor de R$ 1,3 milhão, já foi garantido e liberado por meio de um convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A secretaria também já assinou contrato com a empresa prestadora do serviço, garantindo a implantação de dois servidores de hiperconvergência e switch de interconexão entre equipamentos. O servidor está sendo instalado em um ambiente seguro e controlado nas dependências do Centro Integrado de Comando e Controle da Capital (CICC).

“Esse servidor tem alta capacidade de processamento e armazenamento. Visa a hospedagem de todas as soluções de segurança pública, proporcionando a junção de informações e a possibilidade de angariar novos recursos. Trata-se de uma visão de futuro e que vai de encontro a outros projetos da segurança pública para a melhorias do serviço prestado à população”, explicou Carlos Viga, chefe do Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação e Comunicação.