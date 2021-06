Sem o surgimento de novas lideranças políticas Sena Madureira poderá ficar sem representante na assembleia legislativa em 2022

O Município de Sena Madureira a terceira maior cidade do estado e terceiro colégio eleitoral do vale do yaco poderá ficar em 2022 sem representante na assembleia legislativa, tendo em vista que os dois únicos deputados que se titularizam senamadureirense poderão não disputar a reeleição, esta informação foi repassada a nossa reportagem por lideranças próximas aos dois deputados. Segundo a liderança do partido do deputado Gerlen Diniz o motivo dele não disputar a reeleição seria uma possível candidatura para o cargo de deputado federal, já a liderança do partido da deputada Meire Serafim afirmou que ela poderá não disputar a reeleição pelo motivo do seu esposo e prefeito do Município de Sena Madureira Mazinho Serafim também irá disputar uma vaga na câmara federal e sua candidatura a reeleição poderia atrapalhar a pré-candidatura do marido dentro do MDB.

Diante desta situação todos os votos dos eleitores da terceira maior cidade do estado poderão ser divididos entres os candidatos de outros municípios parece mentira, mas o Município de Sena Madureira não apresenta no momento nem um nome capaz de disputa este tão cobiçado cargo que é de deputado estadual.

Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram