Eleição do Sinteac em Sena: Djalma Ortiz registra candidatura e pede apoio da categoria

Por: Edinaldo Gomes

Os profissionais da Educação associados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), núcleo de Sena Madureira, irão escolher na próxima segunda-feira (21), por meio do voto, seu novo presidente.

De acordo com a Comissão Eleitoral, o prazo para o registro de candidatura expirou na última sexta-feira (11). Nesse contexto, apenas uma chapa sacramentou em tempo hábil presença na disputa, sendo encabeçada por Djalma Ortiz que atualmente é Gestor da Escola Municipal Walfredo Guedes.

Nesta segunda-feira (14), em entrevista à imprensa, Djalma Ortiz falou de suas perspectivas de trabalho e pediu o apoio dos sócios. “A nossa principal bandeira é a valorização dos servidores da Educação, melhorias do PCCR, dentre outros. Estou no segundo mandato como gestor da Escola Walfredo Guedes, conseguindo juntamente com a nossa equipe bons resultados. Quero pedir o apoio da nossa categoria em mais essa empreitada”, salientou.

Com início previsto para às 8 horas, a votação ocorrerá na sede administrativa do Sinteac, localizada em frente ao INSS. Ao todo, 561 servidores estão aptos a participar do pleito.

