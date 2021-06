Moacir Furtado, ex-vice-prefeito de Sena, é transferido para UTI, em São Paulo

Da Redação

O ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Moacir Furtado, foi acometido pela Covid-19 e se encontra em estado grave. Nesta semana, ele foi entubado no Hospital Santa Juliana, mas por conta da gravidade da situação a família fez todo o esforço para transferí-lo para outro Estado.

Neste sábado (12), Moacir foi transferido para São Paulo. Gessi Dávila, sua esposa, e Tassiana Furtado, sua filha, o acompanharam no vôo de UTI no ar.

Em sua página no facebook, a professora Jocilene Davila, sua cunhada, confirmou a transferência e pediu oração para o mesmo. “Senhor Deus, tenha misericórdia meu pai do céu. Moacir Furtado, meu cunhado, está sendo transferido nesse momento. Ele está entubado, e vai para uma UTI na cidade de São Paulo. Geci Davila sua esposa e Thassiana Furtado sua filha estão acompanhando- o no voo de UTI no ar. Continuamos em oração pela recuperação do Moacir e pedimos aos amigos que inclua-o em suas orações”, comentou.

Oriundo de uma família bastante conhecida em Sena Madureira, Moacir Furtado foi vice-prefeito no segundo mandato da prefeita Toinha Vieira.

