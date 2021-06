Homem é executado com 10 tiros

Um homem identificado como Francisco Thiago da Silva Martins, de 21 anos, foi executado com cerca de 10 tiros na noite deste sábado (12). O crime aconteceu no Ramal da Judia, localizado no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

A vítima seguia de bicicleta com a esposa e a filha, uma criança de dois anos, quando foi abordada pelos criminosos. A criança e a mulher de Francisco não foram feridas. Os bandidos fugiram logo em seguida.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia e o corpo do homem levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Marcos Dione

