Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram na da tarde desta quarta-feira (9) os corpos de duas pessoas que estavam desaparecidas desde setembro de 2020.

As vítimas foram identificadas como Lidinalva, de 13 anos, e Daniel, de 19 anos. Os corpos estavam em uma cova rasa em uma área de vegetação no Ramal do Pica Pau, região do Amapá, em Rio Branco.

Ainda de acordo com as investigações, o casal foi morto porque Daniel resolveu deixar a facção a qual pertencia e ingressar em outra. Lidinalva, a adolescente, era irmã de outra garota também executada no mês de janeiro deste ano e enterrada também em uma área de mata. Raquel Melo de Lima foi brutalmente assassinada após ser sequestrada junto com a mãe após saírem de um culto.

Os corpos foram removidos pela perícia técnica e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O delegado que comanda o caso segue apurando os fatos para chegar aos autores destes três homicídios que se dialogam entre si e a morte da adolescente Raquel pode estar diretamente ligada às mortes de Lidinalva e Daniel.