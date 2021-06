Em Sena, 4ª Ciretran fará entrega de CNHs nesta sexta-feira sem agendamento

Por: Edinaldo Gomes

Em razão da pandemia provocada pela Covid-19, os atendimentos presenciais realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ocorrem mediante agendamento prévio no site do órgão, ou seja, primeiramente o usuário agenda para depois se dirigir à sede do Detran ou Ciretran. Em Sena Madureira, no entanto, durante um dia específico da semana (sexta-feira), esse atendimento não precisará ser agendado para o recebimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com Francisco Maia, representante da 4ª Ciretran em Sena, há muitas CNHs que ainda não foram entregues, por isso, será aberta essa exceção. “Intencionamos realizar esse atendimento durante três sextas-feiras, a começar nesta agora (dia 11), diante da necessidade existente em nosso município. Sendo assim, nesse caso da CNH os moradores serão atendidos de acordo com a ordem de chegada”, explicou.

Para os outros serviços é preciso fazer o agendamento no site; WWW.detran.ac.gov.br .

