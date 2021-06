Em reunião com o ministro da Educação e presidente do INEP, Alan Rick pede cumprimento da Lei do Revalida

O deputado federal Alan Rick (DEM) reuniu-se nesta terça-feira, 8, em Brasília, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro e o presidente do INEP Danilo Dupas. Na oportunidade, dialogaram sobre as alterações realizadas pelo INEP no edital do Revalida que estão em desconformidade com a Lei.

Participaram da reunião o senador Márcio Bittar, a presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputada Professora Dorinha e o deputado Átila Lira, além da equipe do MEC e o presidente do INEP.

“Apresentamos um relatório com os dados do Revalida desde 2011 e como o certame de 2020 descumpriu a Lei ao criar duas fases eliminatórias na prova da 1ª etapa”, disse o deputado.

A deputada Professora Dorinha alertou para a necessidade do avanço da Revalidação pelo sistema ARCOSUL. ”Não é possível que seja tão difícil a revalidação de diplomas de formados no exterior, isso é contrário a toda a prática internacional”.

O deputado Átila Lira reiterou a necessidade do avanço da revalidação pelo sistema ARCOSUL: “Temos várias formas de revalidação de diplomas, inclusive o sistema ARCOSUL que precisa ser regulamentado”.

O senador Márcio Bittar, por sua, alertou para o fato das corporações não estarem preocupadas com o mérito. “Elas estão preocupadas em se manter, e isso muitas vezes prejudica a população. As regiões mais longínquas do país possuem milhares de municípios que não têm médicos”, disse.

Na reunião, Alan Rick também requereu ao ministro e ao INEP o cumprimento da periodicidade do exame, conforme estabelece a Lei que é de duas vezes por ano.

“Obtivemos o compromisso do Ministro Milton Ribeiro em cumprir a legislação do Revalida, além de, juntamente com o INEP, fazer uma análise criteriosa do nosso pedido para fazer os ajustes necessários que apresentamos na reunião. Saí da reunião muito otimista com os encaminhamentos propostos pelo ministro e pelo presidente do INEP ao nosso pleito. Aguardamos que no final de julho teremos uma resposta, que creio, será positiva”, finalizou Alan Rick.

Da assessoria

