Elvis Dany defende prioridade na reabertura de ramais em comunidades do Macauã

Demonstrando preocupação com os produtores rurais, o vereador Elvis Dany (Democratas), defendeu na sessão desta terça-feira (8), prioridade no trabalho de reabertura de ramais em comunidades do Rio macauã. Segundo ele, com a vazante do rio as viagens feitas com embarcações se tornam difíceis, sendo que a única alternativa é a via terrestre.

“Faço esse pedido, em nome dos moradores, tanto para a Prefeitura como também para o Estado. Na campanha do ano passado estive em vários lugares na zona rural, constatando de perto as dificuldades. No Macauã, me desloquei até o seringal Bom futuro. É preciso que as máquinas entrem nesses ramais o mais breve possível”, destacou.

O parlamentar também fez referência a outras localidades, adiantando que irá continuar reivincando para que o homem do campo tenha o acesso devido e, por consequência, possa escoar sua produção.

GABINETE VIRTUAL

Mudando de pauta, Elvis Dany destacou que na próxima segunda-feira estará fazendo o lançamento de um aplicativo denominado “Gabinete Virtual”. Através desse mecanismo, a população poderá enviar suas reivindicações que serão colhidas pelo vereador e encaminhadas aos setores competentes.

