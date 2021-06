Prêmio da Valorização da Educação contempla quase 10 mil professores

Esta semana, durante uma coletiva de imprensa, o governador Gladson Cameli e a secretária de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professora Socorro Neri, anunciaram o pagamento do Prêmio de Valorização Anual (VDP) dos professores, relativos ao exercício de 2020.

Ao todo, foram 9.806 profissionais contemplados neste primeiro lote, cujo pagamento foi realizado na última quinta-feira, 3. No total, foram pagos mais de R$ 17,6 milhões somente em gratificações. “E fizemos todo esse processo em menos de 20 dias”, destaca a chefe do Departamento de Pessoas da SEE, Marta Liane.

Ela explica que um segundo lote ainda será pago. São aqueles profissionais que ficaram sem receber devido a atrasos na entrega da ficha de avaliação e demais documentos. Neste lote serão pagos mais 217 professores, premiação que chegará a quase R$ 414 mil.

A VDP foi acordo firmado e cumprido pelo governo do Estado com os Sindicatos e entidades ligadas à Educação. Além do cumprimento desta pauta, também a vacinação para os professores, concessão de dedicação exclusiva para as escolas integrais, além de fornecimento de máscaras, álcool em gel e termômetros digitais para as escolas.

De acordo com a professora Marta Liane, há servidores que ficaram sem receber a VDP porque “não tem direito mesmo”. Quanto aos demais, todos os que tem direito foram contemplados dentro dos benefícios do plano, com o governo do Estado pagamento a quase totalidade dos professores.

“Em relação ao imposto de renda, que vem descontado, a legislação é federal e nada podemos fazer para mudar”, explica a chefe do Departamento de Pessoas.

