Em Mâncio Lima, Alan Rick visita obras do hospital e plantações de café do município

Em visita ao município de Mâncio Lima, onde cumpriu extensa agenda no último sábado, o deputado federal Alan Rick (DEM) esteve, juntamente com o prefeito Isaac Lima, na chácara Viveiro Vô Raimundo, de propriedade dos engenheiros agrônomos, Romualdo Silva e Bruno Oliveira.

Também participaram da visita o deputado estadual Jonas Lima, o secretário municipal de Produção Ezio Junior, o secretário do Meio Ambiente do Município, Rosaldo Marques e o coordenador do IEPTEC em Mâncio Lima, Anderson Marques.

Na oportunidade, o parlamentar entregou à Prefeitura um moderno trator agrícola com cabine fechada e com implementos, no valor de R$ 250 mil, fruto de emenda individual, para auxiliar os pequenos produtores rurais.

O viveiro tem capacidade para o plantio de até 150 mil mudas. A área plantada é de 1,2 hectares, com quatro mil mudas plantadas atualmente. A produtividade de café por hectare (irrigado) é de 120 sacas de 60kg.

“Além de produzir mudas de café clonal, grão e o café industrializado pronto para o consumo, o viveiro também comercializa a melancia de casca amarela e outras frutas e verduras. O Viveiro Vô Raimundo, inclusive, foi pioneiro na produção da melância da casca amarela”, disse o deputado.

Alan também visitou a plantação de café do deputado estadual Jonas Lima. São mais de 33 mil mudas em 10 hectares de área plantada. A produtividade do café é de 120 sacas por hectare.

“Sabemos das dificuldades que os pequenos e médios produtores enfrentam. A ausência da assistência técnica, a burocracia para acessar o crédito rural e ramais sem manutenção são desafios que temos trabalhado para minimizar. Porém, o exemplo de perseverança desses pequenos e médios produtores nos mostram que devemos continuar trabalhando pelo fortalecimento do agronegócio. O que o Romualdo, seu Dinho, o deputado Jonas Lima, e muitos outros produtores locais estão fazendo é mostrar literalmente que quem planta com suor e lágrimas, colherá com alegria”.

Vista ao Hospital Dr. Abel Pinheiro

O deputado esteve ainda no Hospital Dr. Abel Pinheiro que passa, atualmente, por uma ampla reforma.

No final de dezembro foi concluída a revitalização no Bloco B. O deputado destinou mais de R$ 2,8 milhões em recursos para o hospital e, desse montante, foram liberados R$ 1,2 milhões para a realização da primeira etapa da obra.

As obras no bloco A começaram em fevereiro deste ano e a conclusão está prevista para agosto. “Após a reforma completa o Hospital Dr. Abel Pinheiro terá capacidade para aumentar os procedimentos no local, como as cirurgias, desafogando as demandas no Hospital Regional do Juruá. É uma satisfação enorme lutar por recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de Saúde em todo o Estado e, consequentemente, oferecer um serviço de qualidade a nossa população”, disse.

Atualmente, a unidade tem capacidade para atender até 24 pacientes, sendo três leitos destinados ao tratamento contra a Covid-19. Leitos estruturadas, com oxigênio, monitor cardíaco, respirador portátil e mais.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram